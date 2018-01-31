FETÖ sanıklarına hapis

Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu Muhammed Burak D., Mustafa D., Nazmi Ö., Emre S., Nihat G. ve Kenan K. ve tutuksuz yargılanan Osman A., Mahmut Ö. ile avukatları hazır bulundu. Kayhan S. ve Kadir İ. ile de tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Sanık ve avukatları son savunmalarını yapıp, mahkeme heyetinden tahliye ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği kararda; Kayhan S. 8 yıl, Kenan K. 7 yıl 9 ay, Emre S. 7 yıl 9 ay, Kadir İ. 5 yıl 9 ay, Osman A. 7 yıl 6 ay, Nazmi Ö. 7 yıl, Nihat G. 7 yıl 10 ay, Muhammet Burak D. 7 yıl 9 ay, Mustafa D. 7 yıl 6 ay, Mahmut Ö. 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanıklardan Emre S., Mustafa D. ve Kadir İ. tahliye edildi.