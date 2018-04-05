FETÖ operasyonu

Yapılan açıklamada, "Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem askeri yapılanmasına mensup üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında soruşturma yürütülmekte olan şüphelilerden halen görevde bulundukları belirlenen 23 şüpheli askerle, askeri okuldan ayrılan 3 şahıs hakkında Yozgat merkez ve 17 ilde eş zamanlı olarak arama ve gözaltı kararları uygulanmaya konuldu" denildi.