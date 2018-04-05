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FETÖ operasyonu

YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı, Yozgat merkezli 17 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 23 muvazzaf asker ve askeri okuldan ayrılan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

FETÖ operasyonu

YOZGAT Cumhuriyet Başsavcılığı, Yozgat merkezli 17 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 23 muvazzaf asker ve askeri okuldan ayrılan 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

05 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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FETÖ operasyonu

Yapılan açıklamada, "Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem askeri yapılanmasına mensup üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında soruşturma yürütülmekte olan şüphelilerden halen görevde bulundukları belirlenen 23 şüpheli askerle, askeri okuldan ayrılan 3 şahıs hakkında Yozgat merkez ve 17 ilde eş zamanlı olarak arama ve gözaltı kararları uygulanmaya konuldu" denildi.

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