Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116197
ALTIN
172.187
DOLAR
3.9788
STERLİN
5.6375
EURO
4.9395

FETÖ operasyonu

ELAZIĞ merkezli 21 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ankesörlü telefon üzerinden bağlantı kuran aralarında görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay ve meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 25'i yakalandı.

FETÖ operasyonu

ELAZIĞ merkezli 21 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ankesörlü telefon üzerinden bağlantı kuran aralarında görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay ve meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 25'i yakalandı.

28 Mart 2018 Çarşamba 07:00
2 Okunma
FETÖ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada örgütle ankesör ve kontörlü hatlarla bağlantı kuran mahrem yapılanmasıyla ilgili muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personeller tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, görevde olan 1 albay, 21 subay ile 3 astsubay, meslekten ihraç edilmiş 1 albay ile 7 subay olmak üzere 33 şüpheliyi belirleyerek operasyon için düğmeye bastı.  Bugün sabah Elazığ merkezli Adana, Şırnak, İstanbul, Çankırı, Hakkari, Hatay, Balıkesir, Ankara, İzmir, Edirne, Tekirdağ, Artvin, Çanakkale, Erzincan, Antalya, Yozgat, Van, Düzce, Diyarbakır ve Malatya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 33 şüpheli'den 25'i gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi. 
Operasyon kapsamında 8 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hükümlülere seminer
Hükümlülere seminer
Mesai saatleri değişiyor
Mesai saatleri değişiyor
SIRA KAPLAMADA
SIRA KAPLAMADA
DETAYLARI PAYLAŞILDI
DETAYLARI PAYLAŞILDI
Lastik hırsızları yakalandı
Lastik hırsızları yakalandı
Yeşil seferberlik
Yeşil seferberlik

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim