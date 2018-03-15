FETÖ operasyonu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli Konya, Kahramanmaraş, Ankara, Adana, Yozgat ve Zonguldak illerinde FETÖ/PDY’nin emniyet teşkilatına yönelik operasyon başlatıldı.

19 farklı adrese yapılan operasyonda kamudan uzaklaştırılan 11 polis memuru KHK ile uzaklaştırılan 4 polis memuru olmak üzere toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

15 zanlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan operasyonun yapıldığı adreslerde dijital materyallerin de ele geçirildiği öğrenildi.