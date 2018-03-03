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FETÖ operasyonu

KAYSERİ merkezli 13 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY Terör Örgütü operasyonunda gözaltına alınan ve örgütün gizli iletişim ağı olan bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 8 kişi adliyeye çıkarıldı.

FETÖ operasyonu

KAYSERİ merkezli 13 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY Terör Örgütü operasyonunda gözaltına alınan ve örgütün gizli iletişim ağı olan bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 8 kişi adliyeye çıkarıldı.

03 Mart 2018 Cumartesi 07:05
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FETÖ operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri ile birlikte Ankara, Antalya, Kocaeli, Manisa, Malatya, Kars, Elazığ, Yozgat, Ordu, Sivas, Amasya, Hatay'da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçlarından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında bylock kullandıkları tespit edilen 15 şahsa operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlardan G.Ö. ifadesi alındıktan sonra, F.D. ise adli mercilerce denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldı. Gözaltında olan diğer 8 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabip'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

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