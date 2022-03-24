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FETÖ operasyonu: 67 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Balıkesir merkezli düzenledikleri FETÖ operasyonunda 67 şüpheliyi gözaltına aldı.

24 Mart 2022 Perşembe 00:05
FETÖ operasyonu: 67 gözaltı

Balıkesir merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ mensuplarını finanse ettikleri değerlendirilen ve aralarında meslekten ihraç edilmiş din görevlisi, askeri personel, polis, öğretmen ve hemşirenin de bulunduğu 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, K. Maraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Ordu, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 67 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. •iha•

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