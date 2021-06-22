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Fetö operasyonu

Yozgat merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin ‘Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanmasına’ yönelik operasyonda 3'ü muvazzaf 9 zanlı yakalandı.

22 Haziran 2021 Salı 00:12
Fetö operasyonu

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yozgat, İstanbul, Ankara, Tunceli, Kahramanmaraş ve Elazığ'da düzenlenen operasyonda ankesörlü, sabit ve operasyonel hatlardan ardışık arandıkları belirlenen muvazzaf askerler Y.T, F.K. ve S.K, emekli asker H.İ.Y, doktor S.B.A, öğretmen Y.Ç. ile eski askeri öğrenciler A.S.Ö, Ö.A. ve R.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin Yozgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Fetö Operasyonu
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