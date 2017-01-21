FETÖ operasyonu: 14 gözaltı!

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yozgat merkezli 7 ilde yapılan operasyonlar sonucu 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin aranmasına devam edilirken, Yozgat'ta gözaltına alınan 7 kişi ile birlikte Ankara, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale ve Sinop'ta gözaltına alınan toplam 14 kişinin emniyetteki işlemlerine başlanıldı.