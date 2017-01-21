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FETÖ operasyonu: 14 gözaltı!

21 Ocak 2017 Cumartesi 06:04
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları devam ediyor. Yozgat merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

FETÖ operasyonu: 14 gözaltı!
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yozgat merkezli 7 ilde yapılan operasyonlar sonucu 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin aranmasına devam edilirken, Yozgat'ta gözaltına alınan 7 kişi ile birlikte Ankara, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale ve Sinop'ta gözaltına alınan toplam 14 kişinin emniyetteki işlemlerine başlanıldı.
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