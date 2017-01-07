FETÖ operasyonları sürüyor

Yozgat’ta yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu kapsamında örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Hakim adayı olan A.A isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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