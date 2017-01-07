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FETÖ operasyonları sürüyor

07 Ocak 2017 Cumartesi 04:17
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Yozgat’ta FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı bulunan Hakim Adayı A.A. isimli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

FETÖ operasyonları sürüyor
Yozgat’ta yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu kapsamında örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Hakim adayı olan A.A isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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