FETÖ operasyonları sürüyor

Yozgat’ta yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu kapsamında örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Hakim adayı olan A.A isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.