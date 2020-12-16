FETÖ firarisi yakalandı

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘çocuğa cinsel istismar’ suçu ile birlikte FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan firari hükümlüyü yakalayıp, mahkemece tutuklandı. Ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve araması bulunan 37 yaşındaki H.D'nin Bahçeşehir Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu bilgisini aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masası tarafından ‘sarkıntılık yapmak sureti ile çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın, Tokat 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye üye olma suçundan aranmasının bulunduğu, firarda olduğu kaydedildi. Polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi. Eski polis olan şahıs, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.