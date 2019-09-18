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FETÖ'den hapis

FETULLAÇI Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan Yozgat eski Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'den hapis

FETULLAÇI Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan Yozgat eski Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
FETÖ'den hapis

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Eryılmaz ile avukatı katıldı. Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi. Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Eryılmaz, örgüt üyesi olmadığını, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını iddia etti.  Uzun yıllar kamuda görev yaptığını, devletten başka bir yapıya hizmet etmediğini savunan Eryılmaz, beraatını talep etti. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı. Karara göre sanık Eryılmaz'a, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Eryılmaz, 8 Temmuz 2018'da OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilmişti.

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