FETÖ'cü kaçak yakalandı

Muğla Seydikemer İlçe Jandarma komutanlığı ile Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri dün sabah saatlerinde Kumluova ve Karadere mahallelerinde devriye gezerken Gavurağılı Koyu mevkiinde şüphelendikleri şahıslardan kimlik kontrolü yapmak istediği esnada kaçmak isteyen 5’i çocuk yaklaşık 11 kişilik grup Jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde ikisi gazeteci, biri öğretmen biri de yüksek lisans öğrencisi olan FETÖ/PDY)üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan kişiler olduğu anlaşıldı.

Yozgat'ta FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin temsilcisi olarak görev yapan Şenol U. 15 Temmuz'dan bu yana kaçaktı. Yunanistan'ın FETÖ'cülere kucak açmasının ardından Yunanistan'a kaçma planı kuran Şenol U. ve Mehmet A.(35) ve öğretmen Hüseyin S.(36) ile yüksek lisans öğrencisi Oğuzhan P.(25) eş ve çocuklarıyla Gavurağılı mevkii koyundan bir tekneyle yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Rodos Adası’na geçmeyi planlarken Jandarma'nın şüphesi firar planlarını suya düşürdü.

FETÖ/PDY üyesi 4 kişi Jandarma tarafından Fethiye Devlet Hastanesine rapor için gönderilirken soruşturmanın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte sürdürüldüğü öğrenildi.