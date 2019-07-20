Festivale Salep damga vurdu

Festival kapsamında, İç Anadolu Bölgesinin en büyük ormanını içinde barındıran ilçenin farklı noktalarında fidanlar toprakla buluşturdu. Fidan ekim programı sonrasına belediye meydanında kurulan stantta vatandaşlara markalaşma çalışması devam eden Akdağmadeni Salebi ikramı yapıldı. Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda içinde barındırdığı değerler ile ülkemizdeki en kaliteli salep türü olduğu kanıtlanan Akdağmadeni salebinin ülkemizde hak ettiği yere getirerek, her platformda tanıtma gayreti içerisinde olacağı vurgulandı. Akdağmadeni Belediyesi öncülüğünde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Oran Kalkınma Ajansı ve Erciyes üniversitesi iş birliği yapılan proje ile Akdağmadeni salebinin markalaştırılmasına yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği de bildirildi. Akdağmadeni Salebinin marka değerinin ortaya çıkarılması, salep bitkisinin gelecek nesillere sağlıklı şekilde ulaştırılması için doğadan toplamaya alternatif bulunması amacıyla oluşturulan tarlaya da salep ekimi yapılmıştı.

