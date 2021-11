FESTiVALE RENK KATTIK

Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu (MYO) Radyo-TV Programı alanında başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. Yozgat MYO Radyo Tv programı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, bölüm öğrencisi Faruk Can Koç ile birlikte İtalya’da gerçekleşen uluslararası Erasmus Plus projesine katıldı. Film Beyond Borders adlı projede sinema ve film yapımı üzerine çalışmalar yapan Koç, alanı ile ilgili birçok önemli isimle bir araya gelirken Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı da film yapım tekniklerine dair deneyimlerini paylaştı. Festival davetlisi olarak Yozgat Bozok Üniversitesini temsil eden Yozgat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kalaycı ve Öğrenci Faruk Can Koç, aynı zamanda düzenlenen uluslararası film festivaline de katılarak önemli filmleri izleme, söyleşilere katılma şansı yakaladı. Festival sürecinde Venedik şehri de ziyaret edildi. Yozgat Meslek Yüksekokulunun yaptığı çalışmalar dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, bu yıl beşincisi düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde Üniversitenin proje ortağı olarak festivalde yer aldı. Aralarında İstanbul Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi’nin de yer aldığı festivalde Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ onur kurulunda yer alırken, festivalin jüri üyeliğini Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı üstlendi. Birçok profesyoneli bir araya getiren Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, TRT gibi kurumlar da destekçileri arasında yer alırken festivalde ödül alan eserler 9 Ülkede gösterime girecek. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Üniversitemizin her alanda görünür olması bizleri memnun ediyor. Özellikle Radyo-TV programımızın yürüttüğü ulusal ve uluslararası çalışmalardan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Yozgat Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve öğrencilerini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum’’ dedi.