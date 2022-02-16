Festivale kabul edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles-Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Hollywood International Diversity Film Festivalinde seçkiye kabul edilen film, sinema salonlarında ve festivalin resmi web sitesinde gösterilecek. Film aynı zamanda halk oylamasına sunulacak.

Bozok Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Ahmet Karadağ, SMA hastası yedi yaşındaki Umutcan’ın yaşamını konu alan "Sana Masal Anlatmıyorum" isimli belgesel filmin, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde Uluslararası Meihodo International Youth Visual Media Festivali'nden sonra, bu yıl yedincisi düzenlenen Hollywood International Diversity Film Festivali'nde festivalin resmi seçki listesine kabul edilmesinden dolayı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.