Festivale güreşler damga vurdu

Çayıralan Kaynarpınar mesire alanında düzenlenen yağlı güreş müsabakalarına ilgi yoğun oldu. Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, festival ve şenliklerin amacının bölgenin yöresel ürün ve kültürünü tanıtmak olduğunu söyledi. Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner de bu yıl Bal ve Kültür Festivali'nin 10'uncusunu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp ise, çalışmanın ve inanmanın önemine değinerek, alın teri akıtmadan başarının yakalanamayacağını ifade ederek güreşçilere başarı diledi. Konuşmaların ardından yağlı güreş müsabakaları kıran kırana mücadelelere sahne oldu.

DAVET TEPKİSİ

Çayıralan Belediye Meclis Üyesi Ömer Codar, Çayıralan Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Bal Festivali'ne davet edilmediğini dile getirerek tepki gösterdi. Codar, “Belediye Başkanı Yasin Şahiner belediye imkanlarıyla düzenlenen festivale katılmamızı uygun görmemiş olacak ki davetiye göndermemiştir. Belediye makamı bir kişiye ve partiye ait değildir. Partili partisiz kimseye ayrım yapmaması gereken belediye başkanı ilçemizde sorunları dile getirdiğimiz için bizlere ayrımcılık uygulamıştır. Çayıralan yıllardır her kesimin kardeşçe yaşadığı bir ilçedir. Bunu bozmaya Şahiner’in gücü yetmez’’ diye konuştu.