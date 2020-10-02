Festivalde Yozgat da var

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nin de paydaşları arasında yer aldığı 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali 9 Türk ülkesinin katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirilecek. Bu yıl festivale birçok ülkeden yönetmen, senarist ve oyuncuların yanı sıra, Türk ülkelerinin Sinema Genel Müdürleri de katılacak. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ'ın onur kurulunda yer aldığı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı'nın jüri üyesi olduğu festivalde ödül töreninin ardından festival filmleri Yozgat ile birlikte farklı şehirlerde ve Türk ülkesinde izleyici ile buluşacak. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun öncülüğünde Devlet Kuruluşları, Belediyeler, Üniversiteler, Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Örgütleri ile Basın yayın organlarının müştereken Proje ortaklığında yapılan 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve yarışması Ödül ve Gala törenleri 2-7 Kasım 2020 Tarihinde İstanbul’da yapılacak. Törenlerle 2020 yılı Türk Dünyası Belgesel Ödülleri sahiplerini bulacak. Yedi Türk Cumhuriyeti, Özerk Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarının Katılımı ile yapılan 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivalin ve Yarışmasına bu yıl 160 Film müracaat etti. Profesyonel ve Öğrenci Kategorisinde yapılan Yarışmanın Ön seçici Kurul Üyeleri Üniversitelerin Radyo TV Bölümü öğretim üyeleri ile yönetmenlerden oluşuyor. Ödül alan Filmler İstanbul’da yapılacak Gala ve ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Ayrıca Finalist Filmler ve gösterimi yapılması uygun görülen filmler İstanbul başta olmak üzere, Yozgat, Niğde, Gümüşhane’de gösterilecek. Bu filmler yine Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Makedonya, Kosova, Macaristan ve KKTC’de Üniversite ve halk gösterimleri ile sanatseverlerle buluşacak.