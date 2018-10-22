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Festivalde Bozok tanıtıldı

BOZOK Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölümü Birinci Sınıf öğrencileri tarafından, Hakkari’de bu yıl ilki düzenlenen ‘Film Festivali’ etkinliklerinde tanıtıldı.

Festivalde Bozok tanıtıldı

BOZOK Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölümü Birinci Sınıf öğrencileri tarafından, Hakkari’de bu yıl ilki düzenlenen ‘Film Festivali’ etkinliklerinde tanıtıldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Festivalde Bozok tanıtıldı

Bozok Üniversitesi Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Nakba’ adlı filmi, özel gösterime dahil edilip, seçkiye alındı. Festivalde Yozgat'ı, Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun tanıtımı yapıldı. Radyo Televizyon birinci sınıf öğrencileri, tüm çekimlerini üstlendiği festivalde birçok yazar, oyuncu ile tanışma imkanı buldu. 

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