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Festival yarın başlıyor

YOZGAT Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Yozgat Ulusal Yemek Festivali etkinlikleri yarın düzenlenecek olan açılış programı ile start alacak.

Festival yarın başlıyor

YOZGAT Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Yozgat Ulusal Yemek Festivali etkinlikleri yarın düzenlenecek olan açılış programı ile start alacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Festival yarın başlıyor

 Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, makamında düzenlediği basın toplantısında Yozgat Belediyesi olarak bu yıl Yozgat Yemek Festivali’nin ikincisini düzenleyeceklerini söyledi. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da 4-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceklerini vurgulayan Karslıoğlu, ‘’Bu yarışmamıza 20 ilden katılım olacak. Yozgat Belediyesi, Yozgat Valiliği ve Taşpakon ile ortaklaşa yapıyoruz. Bu yarışma neticesinde bizim amacımız Yozgat’taki yöresel yemeklerimizi ve diğer yemek çeşitlerimizi Tüm Türkiye’ye tanıtmak ve Türk mutfağındaki yerini almasını sağlamak. Bunun biz geçen yıl çok başarılı olduğunu gördük, bu başarının neticesinde bu yıl ikincisini yapıyoruz, bundan sonraki senelerde de devam edecek’’ dedi. 
Yarın Cumhuriyet alanında yapılacak olan açılış töreni ile festivalin start alacağını vurgulayan Karslıoğlu, ‘’İlk gün Yozgat Yöresel Yemek Yarışması için hazırlanan mutfaklar gezilecek, Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Okulu Öğrencileri arasında kurabiye yarışması düzenleyeceğiz. Günün sonunda ise Yozgat Belediyesi Sürmeli Topluluğu tarafından konser verilecek. Festivalin ikinci gününde ise yemek yarışması başlayacak. Yarışmalar sırasında Yozgat Belediyesi Halk Oyunları ekibimiz gösteri yapacak ve yine günün sonunda Türk Halk Müziği konseri olacak. Festivalimizin son gününü Hıdrellez kutlamaları ile birleştirdik ve cumhuriyet alanında halk oyunları gösterisi, yöresel oyunlar, Nasrettin Hoca, Bozokcan ve Bozoknaz gösterileri ve çocuk oyunları etkinlikleri yapılacak. 66 adet desti kebabı yapılacak ve festivalimize katılım sağlayan vatandaşlarımıza dağıtılacak. Mehteran gösterisinin ardından Yemek yarışmasını kazananlara ödülleri verildikten sonra festivalimiz tamamlanacak’’ diye konuştu.
 

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