Festival havasında kutlama

27 Mart Dünya Tiyatro Günü Yozgat’ta Tiyatro Festivali ile kutlandı. Yozgat İl Kültür Müdürlüğü tarafından yapılan festivalde üç oyun dört gün sahne aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Tiyatro Günü'nünde festival olarak kutlama etkinliği kapsamında Yozgat Kültür Merkezimizde 26-27 Mart 2022 Cumartesi ve Pazar Günü Sardunya Kokan Kadınlar oyunu sergilendi. Cuma ve Pazartesi günleri ise Sürmeli Tiyatro ve Yozgat Sanat Tiyatrosu sahne aldı. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, Tiyatro Gününde Tiyatro Festivali ile dolu tiyatro oyunları ile geçen bir hafta olduğunu söyledi. Yozgat’ta tiyatro kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için etkinliklerin devem edeceğini belirten Çiftci, ‘’Yozgat’ta uzun yıllar tiyatroya emek veren Sürmeli Tiyatrosu kurucusu Soner Tumgan ve Yozgat Sanat Tiyatrosu kurucusu Burak Öngel’e ayrıca bu hafta desteklerinden dolayı da teşekkür ederim. Gerek çocuk tiyatroları gerekse yetişkin tiyatroları bu sene oldukça yoğun geçmekle birlikte, halkımızın yoğun ilgisinden oldukça memnunuz’’ dedi.