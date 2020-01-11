Ferhat Çapan, toprağa verildi

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yozgat kent merkezi Şehzade Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu hap kullandığı ileri sürülen 29 yaşındaki Taha E. İsimli zanlının, lokantaya gelerek küfretmeye başladığı, bunun üzerine Ferhat Çapan’ın müdahale etmesi sonucunda arbede yaşandığı kaydedildi. Bu esnada zanlının yanında taşıdığı bıçakla omzundan ve karnından yaraladığı Çapan, olay yerine gelen polisler tarafından ambulansa bindirilerek, hastaneye sevki sağlandı. Zanlı da olay yerinde yakalandı. Ağır yaralanan Çapan, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'ne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Çapan, Çapanoğlu Büyük Cami’de kılınan namazın ardından Arapseyfi Köyüne götürülerek toprağa verildi.