Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118562
ALTIN
293.162
DOLAR
5.8637
STERLİN
7.6836
EURO
6.5129

Ferhat Çapan toprağa verildi

Ferhat Çapan toprağa verildi

10 Ocak 2020 Cuma 16:35
Ferhat Çapan toprağa verildi

YOZGAT şehir merkezindeki lokantaya girip, küfrettiği ileri sürülen zanlı tarafından omzundan ve karnından bıçaklanarak, yaralanan, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde vefat eden 46 yaşındaki Ferhat Çapan toprağa verildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yozgat kent merkezi Şehzade Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu hap kullandığı ileri sürülen 29 yaşındaki Taha E. İsimli zanlının, lokantaya gelerek küfretmeye başladığı, bunun üzerine Ferhat Çapan’ın müdahale etmesi sonucunda arbede yaşandığı kaydedildi. Bu esnada zanlının yanında taşıdığı bıçakla omzundan ve karnından yaraladığı Çapan, olay yerine gelen polisler tarafından ambulansa bindirilerek, hastaneye sevki sağlandı.

Zanlı da olay yerinde yakalandı. Ağır yaralanan Çapan, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'ne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Çapan, Çapanoğlu Büyük Cami’de kılınan namazın ardından Arapseyfi Köyüne götürülerek toprağa verildi.

Son Güncelleme: 10.01.2020 16:42
Anahtar Kelimeler:
Yozgat CinayetYozgat BıçaklamaGerhat çapan YozgatFerhat çapan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havzalar Islah Ediliyor
Havzalar Islah Ediliyor
Şoförler Eğitime alındı
Şoförler Eğitime alındı
UFUKTA TREN VAR!
UFUKTA TREN VAR!
Sayacınızı Muayene ettirin!
Sayacınızı Muayene ettirin!
Vali Çakır, işçilerle görüştü
Vali Çakır, işçilerle görüştü
Motosiklet kaza yaptı
Motosiklet kaza yaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim