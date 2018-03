Federasyonlar ‘birlik’ için buluştu

Yozgatlı Federasyonlar Birliği Başkanı Ahmet Yılmaz, Bursa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Serhat Baran, Ankara Demokrat Dernekler Federasyon Başkanı İbrahim Çetin, Ankara Yozgatlılar Fedarasyonu Başkanı Ahmet Koç, Yozgat Birlik ve Dayanışma Vakfı Başkanı Durak Turan Düz, İzmir Federasyonu adına Osman Karaca Yozgat’a geldi.

Heyet üyeleri, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan ile birlikte, bazı sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret etti, basın mensuplarıyla buluştu. Federasyon Başkanı Yılmaz, 2016 yılında başladıkları çalışma ile önce samimi bir birlikteliği sağladıklarını hatırlattı. Yaptıkları ziyaretlerde, herkesin bir şeylerden şikayetçi olduğunu, bu şikayetlerin ortadan kaldırmaya yönelik yapılması gerekenlerin değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, Karadenizlilerin birbirlerine her alanda sahip çıktıklarını, birbirlerini kucaklayarak memleketlerine getirip, yatırım yapmaya ikna ettiklerini anlattı. Yılmaz, Yozgatlıların her alanda başarılı olduklarını, önemli mevkilerde yer alan bir Karadenizli kadar hemşerilerimizin bulunduğuna vurgu yaptı. Yılmaz, ‘Bugün siyasette her dönem Yozgatlı bakanlarımız devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur. Geçmişte de günümüzde de her dönem olmuştur. Biz bu değerlerimizin kıymetini bilerek ve samimi bir şekilde birliktelik sağladığımız takdirde şehrimizi istenilen noktaya taşıyabiliriz. Bugün maalesef bu birliktelik ister genelde ister yerelde tam anlamıyla sağlandığını göremiyoruz. Bunun ivedilikle sağlanması gerekir’ dedi.