Federasyondan Burs

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, ‘’Burs alan eski öğrencilerimiz alttan dersi yoksa 1 hafta içinde Transkript ve istenen evrakları vakıfa ulaştırmaları halinde almış oldukları bursları mezun olana kadar devam ettirilecektir’’ dedi. Yeni müracaat edecek öğrencilerin de bir hafta içerisinde internet üzerinden başvuruda bulunması gerektiğini kaydeden Yılmaz, Vakıf’ın Türkiye genelinde okuyan üniversite öğrencilerine burs verdiğini, tüm İllerdeki Yozgatlıların müracaatta bulunabileceklerini aktardı. Yılmaz, ‘’Vakıf Belli Kriterlere göre burs veriyor. Buna göre, öğrencinin okuyacağı okul Devlet Üniversitesi olması gerekiyor. Öğrencinin alttan Dersi bulunmamalıdır. Gelir Kriterlerine uyan en öncelikli öğrencileri seçmektedir. İstanbul Yozgatlılar Federasyon ve İstanbul Yozgat Öğrenci Yurdumuzda kalan Yozgatlı öğrencilerimizin burs önceliği vardır. Burs kabul edilen kişiler beyanlarını belgelemek zorunda olup; Burs kabule edilenler alttan dersi olmadığı sürece mezun olana kadar her yıl almaktadır’’ diye konuştu.