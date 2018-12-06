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Federasyon toplantısı yapıldı

MERKEZİ İstanbul’da bulunan Yozgatlılar Federasyonu Aralık ayı toplantısı Kartal’da gerçekleştirildi.

Federasyon toplantısı yapıldı

MERKEZİ İstanbul’da bulunan Yozgatlılar Federasyonu Aralık ayı toplantısı Kartal’da gerçekleştirildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Federasyon toplantısı yapıldı

Yoğun gündem ile yapılan toplantıda İzmit Derneği, Yozgat Kültür Turizm ve Kalkınma Derneği, Sarıkaya Burunkışla Derneğinin katılım kararları da alındı. Yozgatspor’a yardım kampanyası başlatılması kararı alındı. İstanbul Yozgatlılar Federasyonu ve Avrupa Yozgatlılar Federasyonu başta olmak üzere bağlı olan dernekleri ile birlikte Yozgatspor için maddi destek sağlamak amacıyla kampanya başlatıldı. Kampanyanın kapsamlı bir şekilde başlatıldığı hatırlatıldı. Yozgat’ın en büyük ve güçlü tanıtımının Yozgatspor’un başarıları ile geleceğinin bilinciyle başlatılan kampanyaya herkesin destek vermeleri istendi. 

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