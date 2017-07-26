Fedakarlık isteyen bir meslek

ÇEDAŞ Yozgat İl Müdürü Mustafa Yılmaz ve Makine Mühendisleri Odası Başkanı Tahir Demirel, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla tebrik ziyaretinde bulundu. Gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaretlerde basının dünü ve bu günü konuşuldu.

Yılmaz, gazetecilerin toplumun sesi olduğunu belirterek, sansürün kaldırılması noktasında alınan kararın üzerinde yüz yıllar geçse de güçlenerek devam etmesi gerektiğini söyledi.

GÖSTERMELİK KALDIRILDI

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Tahir Demirel, 24 Temmuz 1908 yılında sansürün göstermelik kaldırıldığını ileri sürdü.

“Günümüzde komünist sistemde bile olmayan sansür 21. yüzyıl Türkiye’mizde şiddetini artırarak devam etmektedir” diyen Demire, gazeteler ve basın mensupları üzerindeki baskıların giderek arttığını iddia etti.

Demirel, şunları söyledi:

“Gazetecilerimiz ve basınımız millet adına önemli bir kamu görevi yapmaya çalışmaktadırlar. Üzülerek belirtmeliyim ki; basınımız bağımsız, tarafsız, özgür ve ilkeli katkı sağlama adına mücadele ederken; Ya ekmeklerinden, ya mesleklerinden daha da önemlisi canlarından fedakarlık etme mecburiyetinde kalmaktadırlar.

Basınımız ve gazetecilerimiz mesleklerini icra ederken, doğru haber verme, tarafsızlık ilkesini gözeterek ve kişilik haklarına saygı göstererek, vatandaşın tabii hakkı olan, doğru tarafsız ve eksiksiz bilgiyi almaları görevini üstenerek mesai gözetmeksizin çalışarak milletimizin aydınlanmasını sağlamalıdırlar. Basınımıza düşen bu çerçevede her türlü baskıya rağmen bağımsız, özgür ve ilkeli haber yapmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını dile getiren, gerek yerel, gerekse uluslararası işlerini yapmaya calışan gazeteci ve basın mensuplarımızın Gününü kutlar, Sağlık, Mutluluk, Başarılar ve Sansürsüz bir hayat dilerim.”

Gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan da ziyaretlerden dolayı teşekkür ederek, İleri Gazetesi’nin milletten taraf gazetecilik ilkelerinden asla ödün vermediğini ve hiçbir zaman millet menfaatleri söz konusu olduğunda sansürlere boyun eğmediğini sözlerine ekledi.



