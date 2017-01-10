“Fedakarca çalışıyorlar”

Vali Yurtnaç, gazetecilerin çalışma haklarında önemli iyileştirmeler getiren 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961’de yürürlüğe girmesiyle, her yıl 10 Ocak tarihinin “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanmaya başladığını hatırlattı.

Kemal Yurtnaç, basının toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yolunda etkinliğinin her geçen gün artarak önemli bir görev ifa ettiğini söyleyerek, “Basın ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve objektif haber anlayışıyla, vatandaşın doğru, eksiksiz haber alma hakkını kullanmasına aracılık etmekte ve her şartta toplum yararını gözetme sorumluluğunu yerine getirmektedir” dedi.

Toplumsal değerlere kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacı için gazetecilerin fedakarca çalıştıklarını ifade eden Vali Yurtnaç, “Basın mensupları insana ve topluma hizmet etmenin aşkıyla çalışmaktadır” diye konuştu.

Vali Yurtnaç mesajının devamında şöyle konuştu:

“Basın bir kentin, bir ülkenin hafızası niteliği taşımaktadır. Basın, şehirlerin dışarıya açılan penceresidir. İlimizin geleceğinde, atılacak tüm güzel adımlarda, tüm güzel birikimlerde basının da emeği olduğu her kesim tarafından takdir edilmektedir. Basınımızın gayretleriyle, ilimizin sosyal, ekonomik, kültürel ve turizm gelişimindeki paylarının artarak devam edeceğine inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi sunuyorum"