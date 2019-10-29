Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Feda edecek gencimiz yok

YOZGAT Emniyet Müdürü Murat Esertürk, hassas noktalarının uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesi olduğunu belirterek, "Özellikle uyuşturucu konusunda Yozgat'ta bir gencimizi bile feda edecek tahammülümüz yok" dedi.

Feda edecek gencimiz yok

YOZGAT Emniyet Müdürü Murat Esertürk, hassas noktalarının uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesi olduğunu belirterek, "Özellikle uyuşturucu konusunda Yozgat'ta bir gencimizi bile feda edecek tahammülümüz yok" dedi.

29 Ekim 2019 Salı 00:00
Feda edecek gencimiz yok

Polisin yapacağı çok iş olduğunu ifade eden Esertürk, bunlardan en önemlisinin suç önleme görevi olduğunu belirtti.  Esertürk, "Vatandaşa yakın olacağız, işlerini zorlaştıran değil kolaylaştıran bir emniyet anlayışı içerisinde olacağız. Güler yüzlü olacağız ama kime karşı, bize yakın olan suç işlemeyen, suçtan uzak olan insana karşı. Kime karşı acımasız olacağız, suç işleyen kişilere karşı. Özellikle uyuşturucu madde kullanımı bizim hassas noktamız" diye konuştu. Esertürk, Yozgatlıların suçtan uzak kişiler olduğunu aktararak, "Toplum varsa suç vardır. O nedenle Yozgat'ta yapacağımız çok şey vardır. Özellikle uyuşturucu konusunda, Yozgat'ta bir gencimizi bile feda edecek tahammülümüz yok. Aile, okul, vatandaş, esnaf, kamu görevlileri ile bir araya geleceğiz, suç ve suçluyla mücadele edeceğiz. Modifiye araçlar, abartı egzozlu araçlar, kasksız motosiklet kullananlar, araç içerisinde alkol alanlar, çevreyi rahatsız edenler ile ilgili ciddi manada mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bölge toplantısına katıldılar
Bölge toplantısına katıldılar
Gençler Yozgat’ı tanıyor
Gençler Yozgat’ı tanıyor
Mehmetçiğe destek
Mehmetçiğe destek
BUGÜN BAYRAM
BUGÜN BAYRAM
Çelenk töreni düzenlendi
Çelenk töreni düzenlendi
Yozgatlı Yiğitler
Yozgatlı Yiğitler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim