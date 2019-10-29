Feda edecek gencimiz yok

Polisin yapacağı çok iş olduğunu ifade eden Esertürk, bunlardan en önemlisinin suç önleme görevi olduğunu belirtti. Esertürk, "Vatandaşa yakın olacağız, işlerini zorlaştıran değil kolaylaştıran bir emniyet anlayışı içerisinde olacağız. Güler yüzlü olacağız ama kime karşı, bize yakın olan suç işlemeyen, suçtan uzak olan insana karşı. Kime karşı acımasız olacağız, suç işleyen kişilere karşı. Özellikle uyuşturucu madde kullanımı bizim hassas noktamız" diye konuştu. Esertürk, Yozgatlıların suçtan uzak kişiler olduğunu aktararak, "Toplum varsa suç vardır. O nedenle Yozgat'ta yapacağımız çok şey vardır. Özellikle uyuşturucu konusunda, Yozgat'ta bir gencimizi bile feda edecek tahammülümüz yok. Aile, okul, vatandaş, esnaf, kamu görevlileri ile bir araya geleceğiz, suç ve suçluyla mücadele edeceğiz. Modifiye araçlar, abartı egzozlu araçlar, kasksız motosiklet kullananlar, araç içerisinde alkol alanlar, çevreyi rahatsız edenler ile ilgili ciddi manada mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.