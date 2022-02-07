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FECİ KAZA

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinden arkadaşları ile birlikte askeri birliğine teslim olmak üzere yola çıkan Yaşar C., yönetimindeki otomobil Çorum Sıklık mevkiinde arıza yapan TIR’ın geri kaçması ile çarpıştı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 00:24
FECİ KAZA

Çorum'da arızalanıp geriye kayan tırın otomobile çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Murat Ustabaş'ın kullandığı gıda maddesi yüklü UU 887-V yabancı plakalı tır, Samsun-Ankara kara yolu Sıklık mevkiindeki rampada arızalanınca sürücüsü yolda durarak soruna bakmak için araçtan indi. Bu sırada geriye kayan tır, önce arkadan gelen Kemal Çalışkan'ın kullandığı 66 LP 131 plakalı otomobile, sonra refüjdeki bariyere çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada otomobilde bulunan Yaşar Coşar ve Onur Eker de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışkan'ın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. Kaza nedeniyle trafik polisleri, güzergahtaki kavşaklarda tedbir alarak araç yoğunluğuna göre ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan kara yolunun Samsun yönü ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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FECİ KAZA
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