Faturaya yansımayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Mustafa Yılmaz, "Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için kurulumuzun bugün toplanarak aldığı kararla tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz" dedi. Yılmaz, yeni tarife dönemine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu, EPDK’nın 2021-2025 dönemini kapsayan tarife çalışmalarını tamamladığını, daha önce 2016-2020 dönemde yer alan maliyetlerin ve vatandaşa hizmeti etkileyecek kalite faktörlerinin gözden geçirildiğini bildirdi. Başkan Yılmaz, şebeke kalitesinin arttırılması ve kesintilerin tamamen ortadan kaldırılması, kayıp kaçakla mücadelede hedeflere ulaşılması, bakım ve onarım faaliyetlerinin arttırılması, doğru ve etkin yatırımlarla istihdamın arttırılması kapsamında yol haritasının belirlendiğini söyledi. Geçen hafta gündeme gelen dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğ ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Yılmaz, özellikle temsil ağırlama gideri konusunun bazı çevreler tarafından kamuoyuna yanlış aksettirildiğini ve konunun siyaset malzemesi haline getirildiğini vurguladı. EPDK Başkanı Yılmaz, "İşin doğrusunu bir kez daha anlatmak gerekiyor. EPDK bu tebliğ ile zam ya da bir fiyat artışı yapmadı. Temsil ağırlama gideri ve tebliğde yer alan diğer kalemler; 2011 ve 2016’da yayımlanan tebliğlerde ve dağıtım hizmetlerinin başladığı dönemden bu yana -hatta özelleştirme öncesinde dahi- tarife hesaplarında yer alan, mali mevzuatta bulunan giderler. Yani kesinlikle tarifelere yeni bir kalemin eklenmesi söz konusu değildi ve biz EPDK olarak bu kalemlere sınırlama, limit getirmiştik" dedi. Mustafa Yılmaz, tüketicilerin hakkına halel getirecek bir adım atmalarının asla söz konusu olmadığını, sektöre yönelik güveni korumak, polemiklerle vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışanlara fırsat vermemeleri gerektiğini anlattı. Yılmaz, ‘’Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için Kurulumuz aldığı kararla; tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek" ifadelerini kullandı. EPDK’nın aldığı yeni kararla, dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı. Artık tarifede bağış, sponsorluk ve reklam ve tanıtım giderleri, ceza giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri yer almayacak.