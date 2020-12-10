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Faturalara ek külfet

ELEKTRİK şirketlerinin özel harcamalarının da yurttaşların cebinden çıkmasını öngören Tebliğ yayınlandı. Buna göre, elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama, seyahat ve dernek aidat giderleri 5 yıl boyunca elektrik faturalarına yansıtılacak.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:27
Faturalara ek külfet

Covit-19 salgını döneminde geçim zorluğu daha da artarken, elektrik faturalarına yeni bir ilave daha yapılarak, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulacağı kaydedildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi ile Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi hakkındaki iki ayrı tebliğe göre elektrik dağıtım şirketlerinin yıl içinde yaptıkları temsil ve ağırlama giderleri, üye oldukları derneklere ödedikleri aidatlar, verdikleri ilanların giderleri gibi tüketicinin sorumlu olmadığı birçok harcama elektrik faturalarına yansıtılacak. Söz konusu düzenleme 2025 yılına kadar geçerli olacak. Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, şirketlerin yapacağı denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderleri, dava, mahkeme, avukatlık, icra ve arabuluculuk giderleri, noter harcamaları gibi işletme giderleri yüzde 7 artırılarak fatura hesabına dahil edilecek. Bu giderlerin dışında şirketlerin yapacağı haberleşme, seyahat ve konaklama harcamaları ile personel yollukları, odalara ödedikleri aidatlar ve büro harcamaları da vatandaşın elektrik faturasına eklenecek.

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Faturalara Ek Külfet
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