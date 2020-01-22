Faturalar isyan ettiriyor

Aralık ayı faturalarının ardından ocak ayında da faturaların yüksek gelmesi, vatandaşı kelimenin tam anlamıyla isyan ettirdi. Sosyal medyada isyanını dile getiren vatandaşlar, faturalarını paylaşıp, doğalgaza en az yüzde 30 zam yapılırken, çalışana ve emekliye yüzde 5 zammın verilmesinin dar gelirliyi zor durumda bıraktığına dikkat çekti. Bazı vatandaşlar da, fatura bedelinin iki katına çıkmasına rağmen ısınamadıklarını ileri sürüyor. Sosyal medyada doğalgaz faturalarını paylaşan vatandaşlar, KDV tutarlarının da yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Geçen yıl Ağustos ayında doğalgaza yüzde 14.97 ve eylül ayında yüzde 14.90 oranlarında zam yapılmıştı. Böylece 2019'da yapılan toplam zam oranı yüzde 32.1'e çıkmıştı. 2018'de de yapılan yaklaşık yüzde 30'luk zamla birlikte, son 2 yılda doğalgazdaki fiyat artışı yüzde 65'i geçti.