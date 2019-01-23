FATURA CAN SIKIYOR

Konut kullanıcıları, Ekim 2018`de 47.85 kuruşa aldıkları 1 kilovat saat elektrik için 43.32 kuruş ödeme yapmaları için faturalar ibraz edildi. 230 kilovat saatlik asgari tüketim için 4 kişilik bir ailenin aylık ödemesi gereken elektrik faturasına yansıyan bedel 137.36 liradan yüzde 10 düşüşle 123.63 liraya indi. Ancak faturada indirim yapılan kalemlere bakıldığında perakende enerji bedelinin yüzde 19.2 indirimle 34.53 kuruştan 27.91 kuruşa çekildiği, dağıtım bedelinin ise yüzde 15.7 zamla 13.32 kuruştan 15.41 kuruşa çıkarıldığını gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi. Yozgat’ta vatandaşlar tebliği edilen fatura bedellerinin indirime karşın önceki aylardan daha yüksek çıkmasına tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Bir vatandaş, sosyal medya hesabından üzerine ‘Kullanılan: 250 TL, Ödenecek tutar: 437, Dağıtım: 90 aynı adres, KDV 66’ yazarak faturasını paylaştı. Başka bir vatandaş ise, ‘Enerji Bakanlığı’nın dikkatine; 18 gündür hastanede yatıyorum, evime 233 TL. elektrik faturası geliyor, birileri dur desin bu haksızlığa’ diye paylaşım yaptı.