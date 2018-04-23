Fatih’te restore başladı

Uzun süre değişik amaçlarla kullanılan kilise binası, 1996’da Fatih Camii adıyla ibadete açıldı. Dikdörtgen şeklinde taşan ve çift katlı bir dış görünüşe sahip tarihi yapının, iç ve dış yapısı aslına uygun olarak restore edilirken, çevre düzenlemesi çalışması da yapılacak. Tarihi konakların bulunduğu bölgenin girişinde yer alan Fatih Cami’nin restore projesi iki yıl önce hazırlandı. Anıtlar Kurulu tarafından birden fazla tadilat projesinde değişiklik yapıldı. Projeye son şekli verilmesinin ardından ihalesi tamamlanan tarihi yapıda yüklenici firma şantiyesini kurup, çalışmalarına başladı. Çalışmaların önümüzdeki yıl tamamlanarak, yapının cami olarak yeniden ibadete açılacağı kaydedildi.