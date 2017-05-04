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Farklı mücadele!

04 Mayıs 2017 Perşembe 23:59
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Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç Yozgat’ta uyuşturucuyla mücadelede farklı bir yöntem ve tarz geliştirdiklerini ve kısa sürede yeni eylem planını devreye sokacaklarını söyledi.

Farklı mücadele!
Vali Kemal Yurtnaç, geçtiğimiz günlerde Yozgat’ta yapılan uyuşturucuyla mücadele çalıştayı sonucunda çıkan veriler doğrultusunda yeni bir eylem planı hazırlandığını belirtti.
Vali Yurtnaç, “Bu eylem planı kolluk kuvvetlerinin üzerine atılmış, suçluyu yakalama ve adli makamlara teslim etme gibi bir plan değil” dedi.
Geçtiğimiz ay yapılan uyuşturucuyla mücadele çalıştayında  sunulan verilen Yozgatlıları şok etmişti.
Çalıştayda ilgili bakanlığın verilerine göre Yozgat bonzai adı verilen sentetik uyuşturucu kullanımında 12’inci, esrar kullanımında 60’ıncı sırada yer aldığı açıklanmıştı.
Vali Kemal Yurtnaç hazırlanan yeni mücadele ve eylem planı içerisinde Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma’nın yer alacağını belirterek, “Önceliğimiz koruyucu ve önleyici faaliyetler olacaktır. Kullananları yakalamak ve adli makamlara teslim etmek bu işin çözümü değildir. Bu yaklaşımımız emniyet ve jandarmayı da memnun etmiştir. Çünkü yıllardır bu mesele hep kolluk kuvvetlerinin üzerine atılmış. Bunu değiştiriyoruz” diye konuştu.

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