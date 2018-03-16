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Farklı bir destek

YOZGAT’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı’na farklı ve ilginç bir destekte bulundular.

Farklı bir destek

YOZGAT’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalan öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı’na farklı ve ilginç bir destekte bulundular.

16 Mart 2018 Cuma 07:00
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Farklı bir destek

Öğrenciler, odaların ışıklarıyla ‘Afrin’, “KYK’ ve ‘Yozgat’ yazılarını görsel bir hale getirdi.
KYK Yozgat İl Müdürü Rasim Parlak, TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek,  “Türk milletinin dualarıyla Mehmetçiğimiz desteklemektedir. Bu akşam da erkek ve kız yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz oda ışıklarıyla ‘Afrin’ yazarak Mehmetçiğimizin yanında olduğunu göstermiştir. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.
Hamit Can Özdemir de, Mehmetçik'e manevi anlamda destek olmak için küçük çaplı ışıklarla "Afrin" yazısı yazdıklarını anlatarak, "Bu bizim için önemli bir şeydi, Mehmetçiğimizin yanlarında olamıyorduk, manevi olarak yanlarında olmak istedik. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı, gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. İnşallah Mehmetçiğimiz başarılı bir şekilde döner gelir" ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Ferhat Bodur, öğrenci olarak Mehmetçiğe manevi açıdan destek verebildiklerini söyleyerek “Keşke elimizden daha fazlası gelse” diye konuştu.

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