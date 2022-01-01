‘FARKINDAYIZ’

Yozgat Genlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlik liderleri okulları gezerek doğal afetler konusunda ‘Farkındayız’ eğitimi veriyor. Yozgat Gençlik Merkezi gençlerde Afet bilinci oluşturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Yozgat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğü Gençlik Liderleri, öğrencilerin afet anında neler yapmaları gerektiğin konusunu anlatırken, bilinçli internet kullanımı noktasında da uyarılarda bulunuyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen Afet eğitimi alan Yozgat Gençlik Merkezi Liderleri Afet anında neler yapılması gerektiğini, alınan önlemlerin zararı minimuma indirmenin yollarını anlatıyorlar. Farkındayız sunumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik geliştirdiği bir farkındalık eğitimi çalışmalarını aralıksız sürdüren gençlik liderleri, ‘’Gençlerimizin sosyal medya kullanım oranlarını göz önünde bulundurarak uzak tutmamamız mümkün değil. Ama onlara bilinçli bir sosyal medya nasıl kullanılır ve Sosyal Medya kullanırken yaşayabileceğimiz sıkıntılar ve tehlikeler nelerdir öğrencilerimize anlatıyoruz’’ dediler.