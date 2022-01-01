Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

‘FARKINDAYIZ’

Gençlik Merkezi Müdürlüğü Gençlik Liderleri okulları ziyaret ederek öğrencileri doğal afetler konusunda ‘Farkındayız’ eğitimi veriyor.

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:51
‘FARKINDAYIZ’

Yozgat Genlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlik liderleri okulları gezerek doğal afetler konusunda ‘Farkındayız’ eğitimi veriyor. Yozgat Gençlik Merkezi gençlerde Afet bilinci oluşturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Yozgat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğü Gençlik Liderleri, öğrencilerin afet anında neler yapmaları gerektiğin konusunu anlatırken, bilinçli internet kullanımı noktasında da uyarılarda bulunuyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen Afet eğitimi alan Yozgat Gençlik Merkezi Liderleri Afet anında neler yapılması gerektiğini, alınan önlemlerin zararı minimuma indirmenin yollarını anlatıyorlar. Farkındayız sunumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik geliştirdiği bir farkındalık eğitimi çalışmalarını aralıksız sürdüren gençlik liderleri, ‘’Gençlerimizin sosyal medya kullanım oranlarını göz önünde bulundurarak uzak tutmamamız mümkün değil. Ama onlara bilinçli bir sosyal medya nasıl kullanılır ve Sosyal Medya kullanırken yaşayabileceğimiz sıkıntılar ve tehlikeler nelerdir öğrencilerimize anlatıyoruz’’ dediler.

Anahtar Kelimeler:
‘FARKINDAYIZ’YozgatIlerigazetesiOcakCumartesiHaberYozgatGençlikveSporİlMüdürlüğüGençlikMerkeziRasimParlakAliSapmazGençlikLiderleriOkulZiyaretDoğalAfetlerFarkındayızEğitimleriDevam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler Ebru yaptı
Öğrenciler Ebru yaptı
Hayvanseverler toplandı
Hayvanseverler toplandı
Mülakat kaldırılmalı
Mülakat kaldırılmalı
Validen mesaj
Validen mesaj
Minik yüreklere destek
Minik yüreklere destek
Herkese hitap edecek
Herkese hitap edecek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim