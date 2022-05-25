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Farkındalık yürüyüşü

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs Avrupa Obezite Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:50
Farkındalık yürüyüşü

Tüm dünyada hızla artan Obezitenin yaşam kalitesini düşüren çok faktörlü kronik bir hastalık olduğuna değinen İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Bu nedenle obezite ile mücadele konusunda tüm dünyada politikalar geliştirilmekte, ulusal eylem planları hazırlanmaktadır. Günümüzde obezite ile mücadelede, bireysel mücadelenin yanı sıra kurumsal mücadele de önem kazanmış ve kurumsal düzeyde çok sektörlü yaklaşımla gerekli önlemlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 21 Mayıs 'Avrupa Obezite Günü' olarak kabul edilmiş olup, söz konusu program kapsamında günün önemine ilişkin olarak fiziksel aktivitelerin planlanması ve farkındalık oluşturacak faaliyetlerde bulunulması beklenmektedir” açıklamasında bulundu. Şahin, bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 23 Mayıs 2022 tarihinde Çamlık Milli Park içerisinde belirlenen güzergâhta farkındalık amaçlı yürüyüş ve bisiklet etkinliği yapıldığını bildirdi. 
•Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Farkındalık Yürüyüşü
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