FARKINDALIK YURUYUŞU

Gençlik merkezi gönüllü gençleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz da eşlik etti. Sapmaz, İstanbul’un Fethinin 569’ıncı Yılı anısına gönüllü gençleri ile Çamlık Milli Parkında farkındalık yürüyüşü düzenlediklerini söyledi. Yürüyüşe piknik yapan halkın da katılım sağladığını vurgulayan Sapmaz, ‘’Ülkesine Sevdalı bir genç olarak Teknolojide, Ekonomide, Spor, Sanat ve Kültürde Türkiye’yi Dünya lideri bir ülke yapmaktır. Yeni Fetih ruhu gençlerimizi heyecanlandırmaktadır. Dün karadan gemileri yürüten Fatihti. Bu gün Fatih'in torunu olmaktan gurur duyan gençler, Deniz altında kara taşıtlarını geçiriyor. Uzayda uydular ile, sihalar, ihalar ve İnsansız savaş uçakları ile var olarak çağ açıp savaş stratejilerini değiştirme mücadelesi veriyor. Yeri gelince anadan, yardan geçerek ülkeyi Fetih Ruhu ile ülkemizi dünya lideri ülke yapma yolunda mücadele vermektedir’’ dedi. İhsan Çelikkaya