Farkındalık yaratıyorlar

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanıp, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ‘Çevreni Değiştir, Hayatın Değişir’ adlı proje kapsamında gönüllü gençler farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Dernek Başkanı Halil Uğuz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen, ‘Çevreni Değiştir, Hayatını Değiştir’ başlıklı proje faaliyetleri çerçevesinde farkındalık yaratmak için proje kapsamında, dernek gönüllüleri broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirme, bez çanta dağıtımı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başkan Uğuz, gönüllü gençlerin Sorgun ilçesinden sonra Yozgat il merkezinde de farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Gönüllü gençler, gazetemizi de ziyaret ederek, proje hakkında bilgi verip, bez çanta hediye etti. Gençler, Yozgat şehir merkezinde de esnaf ziyaretinde bulunup, farkındalık çalışması gerçekleştirdi. •Seyfettin Sağlam•