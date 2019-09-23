FARKINDALIK YARATILIYOR

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan program dahilinde, il genelindeki sağlık kuruluşlarında farkındalık etkinlikleri yapıldı. Sepsis’nin halk arasında kan zehirlenmesi olarak bilindiği hatırlatılarak, vücudun enfeksiyona karşı geliştirmiş olduğu kontrolsüz, abartılı yanıt sonucunda kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin çökmesine yol açabilen bir hastalık olduğu kaydedildi. Tanınmaz, acil tedavi edilmez ise birçok organın çalışmaması, ölüme neden olabileceğine dikkat çekilerek, günümüzde kalın bağırsak ve meme kanserine bağlı ölümlerin toplamından daha fazla hastanın sepsis nedeni ile öldüğüne vurgu yapıldı. Sepsis hastalığının, yüksekten düşme, trafik kazası, miyokard enfarktüsü, ağır enfeksiyon, bir grip virüsü, yine basit veya zor bir ameliyat gibi her hangi bir nedenle vücutta ciddi bir stres yaratan olaylar sonrasında gelişebildiği bildirildi. ‘Bunların etkisiyle aktive olan bağışıklık sisteminin olumsuz yönde çalışarak bir veya daha fazla organ yetmezliğine neden olabiliyor. Dünyada yılda 30 milyondan fazla bireyi etkilemekte ve 9 milyona yakın ölüme neden olmaktadır. Sepsis nedeni ile ortalama her 4 saniyede 1 kişi hayatını kaybetmektedir. Kurtulan hastalarda da engellilik, sakatlık gelişebilmektedir. Sepsis tüm dünyada giderek artan bir tehdittir ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde sıklığı giderek artmaktadır’ denildi. Sepsisin yaş, cinsiyet, sosyo ekonomik durumdan bağımsız herkeste görülebileceği bildirildi. ‘Ancak, özellikle bebek ve ileri yaşlılar, gebeler, ilaç veya hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde görülme riski daha fazladır. Beş yaş altı ölümlerin yüzde 60’ı sepsis’e bağlıdır ve sepsis anne ölümlerinin de önemli bir nedenidir’ görüşüne yer verildi. Ateş, titreme gibi enfeksiyon bulguları olan hastada gelişen bilinç değişikliği, kendini çok kötü hissetme veya genel durumun bozulması, nefes darlığı, solunum sayısı, nabız sayısında artma, tansiyon düşüklüğü, İdrar çıkışının olmaması, ciltte renk değişikliği gibi belirtilerin varlığında kişilerin en yakın acil servise başvurmaları istendi. ‘Sepsis acil olarak tedavi edilmesi gereken zamana karşı yarışılan bir durumdur. Tedavisinin saatler ve hatta dakikalar içerisinde gerçekleşmesi gerekir. Sepsis hastalığı yoğun bakım uzmanları tarafından izlenip, yönetilmelidir’ uyarısı yapıldı.