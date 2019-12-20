Farkındalık semineri

Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş, insanlarla aynı sokağı paylaşan, çoğu zaman hayatlarını aç, susuz ve korumasız geçirmek zorunda kalan sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini söyledi. Akbaş, bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, diğer canlıların da en az insanlar kadar yaşama hakkı bulunduğunu belirtti. Akbaş, "Ne yazık ki günümüzde bu dilsiz canlara bırakın yardım etmeyi, birçoğu inanılmaz işkencelere maruz kalıyor. Bu nedenle insanlarımızın bu gibi konularda daha duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla bizlere büyük görev düşmektedir. İşte böyle bir farkındalık oluşturmak amacıyla Saraykent Müftülüğünde imamlara yönelik seminer düzenledik. Saraykent merkez ve köylerinde görev yapan tüm imamlar seminerimize katıldı. Katılımcılara 'Hayvan Hakları Kanunu' hakkında da bilgiler verdik" dedi. Akbaş, küçük büyük fark etmeksizin her belediyenin kendi sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarını tedavi ettirmek, kısırlaştırmak, onların açlık ve susuzluklarını gidermek için belli noktalara besleme ve su odakları kurmakla görevli olduğunu da sözlerine ekledi.