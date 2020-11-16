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Farkındalık için fidan diktiler

YOZGAT Diyabet Derneği, Yozgat Türk Riders Chopper Kulübü, Türk Chopper Motosiklet Kulübü ve Ata Sportif Havacılık Doğa Kulübü üyeleri diyabete dikkat çekmek amacıyla 99 fidan dikti.

16 Kasım 2020 Pazartesi 00:49
Farkındalık için fidan diktiler

Yozgat Diyabet Derneği Başkanı Meltem Yılmaz, 1921 yılında insülini bularak diyabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Fredrick Bantig'in doğum yıl dönümü anısına 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olarak kutlanmasına karar verildiğini belirterek, "Biz de 99. yılın anısına 99 fidanı toprakla buluşturmak istedik. Diktiğimiz fidanlar büyürken, diyabetle ilgili sorunların küçülmesini diliyoruz. Diyabetli çocuklarımızın hayatlarına yapılan kolaylıklar lüks değil, ihtiyaçtır. Hepimizin bir kere olsun parmak ucundan kan şeker ölçümü hikayesi vardır. Düşünün bu acıyı çocuklarımız her gün 8-9 kez yaşıyor. Diyabet teknolojilerinin sigorta ödemesi kapsamına alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

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Farkındalık Için Fidan Diktiler
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