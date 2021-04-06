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Farkındalık günü

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, Otizm Farkındalık Gününde bu grupta yer alan ve en çok bilinen yaygın gelişimsel bozukluk olan otizm spektrum bozukluğuna dikkat çekmek için Çocuk Evleri Sitesinde program düzenlendi.

06 Nisan 2021 Salı 00:16
Farkındalık günü

Yapılan Programda meslek elemanı Rabia Diken tarafından bilgilendirme yapıldı. Tüm engel gruplarında olduğu gibi otizmde de en önemli ilk aşamanın erken tanı olduğuna dikkat çekildi. Otistik her çocuğun birbirinden farklı olumlu ve olumsuz özelliklere sahip olması nedeniyle uygun tedavi yaklaşımının seçilmesi, beklentilerin şekillenmesi, özelliklerin doğru anlaşılması ve bu özelliklere yönelik yöntemlerin geliştirilmesi için tanılama büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, bu alanda üzerlerine düşen görevin ne kadar önemli olduğu bilinciyle çalışmalar yürüttüklerini, 71 ailenin takip edildiğini bildirdi. Neşeli, Yozgat’ta otizmli bireye sahip ailelerin ve otizmli bireylerin artan ihtiyaçlarını, çeşitlenen taleplerini karşılamak üzere, otizmli bireyi ve ailelerinin yaşam kalitesini arttırmak, ailelere destek vermek, sistemli, nitelikli bakım hizmetlerinin sunulabilmesini sağlamak için uygun yerel politikaların geliştirilmesine yönelik hizmetlerin verildiğini bildirdi.  Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü de, Kaymakam Fatih Gülpınar ile birlikte aile ziyaretlerinde bulundu.

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Farkındalık Günü
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