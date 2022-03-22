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Farkındalık günü

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 21 Mart Down Sendromu farkındalık günü etkinliği düzenlendi.

22 Mart 2022 Salı 00:02
Farkındalık günü

Belediye’nin destekleriyle hazırlanan afişler ilçenin farklı noktalarında bulunan billboardlara asılarak Down Sendromu farkındalık gününe dikkat çekildi. Etkinlikler kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş,  Şehit Metin Arslan İlköğretim Kurumunda eğitim gören özel öğrencilerimizle bir araya geldi. Yapılan etkinlikler sonunda öğretmenlerin hazırlamış olduğu Down Sendromu Farkındalık Çerçevesi ile hatıra fotoğrafı çektirildi. Öğrenciler ile vatandaşlar arasında farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Yoldaş, “ Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda ilçemizde öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız arasında farkındalık oluşturmaya yönelik birçok etkinlik gerçekleştirdik. Etkinlikler kapsamında ilçemizin farklı noktalarında bulunan billboardlara afişler asarak bugüne dikkat çekmek istedik. Etkinlik kapsamında öğrencilerimiz ziyaret ederek onlarla bir araya geldik. Onların yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir. Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde destek veren Sarıkaya Kaymakamımız Sayın Samet Serin'e, Sarıkaya Belediye Başkanımız Sayın Av. Ömer Açıkel'e, öğretmenlerimize, okul idarecilerimize yürekten teşekkür ederiz” dedi. 

Son Güncelleme: 21.03.2022 19:04
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