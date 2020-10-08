6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Gününde, kurum tesislerinde kalan çocuklar, kurum personeliyle birlikte yeşil balonlu farkındalık etkinliği düzenledi. Tüm dünyada her yıl 6 Ekim günü, serebral palsili çocuklara dikkat çekmek amacıyla yeşil renkle simgeleştirilen etkinliklerin yapıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, Yozgat’ta da Serebral Palsi hastalığına toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü ve kuruluş personeli, engelli vatandaşların ve ailelerinin yanlarında olduğunun farkındalığını oluşturmak amacıyla yeşil maske taktı.