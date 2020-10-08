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Farkındalık etkinliği

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, ‘Serabral Palsinin Farkındayız ve Ailelerinin Yanınızdayız’ adlı farkındalık etkinliği yapıldı.

08 Ekim 2020 Perşembe 00:48
Farkındalık etkinliği

 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Gününde, kurum tesislerinde kalan çocuklar, kurum personeliyle birlikte yeşil balonlu farkındalık etkinliği düzenledi. Tüm dünyada her yıl 6 Ekim günü, serebral palsili çocuklara dikkat çekmek amacıyla yeşil renkle simgeleştirilen etkinliklerin yapıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, Yozgat’ta da Serebral Palsi hastalığına toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü ve kuruluş personeli, engelli vatandaşların ve ailelerinin yanlarında olduğunun farkındalığını oluşturmak amacıyla yeşil maske taktı. 

Anahtar Kelimeler:
Farkındalık Etkinliği
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