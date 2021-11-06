Farkındalık Etkinliği

Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat Bozok üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da öğrencilere destek verdi. Üniversite Yemekhanesinde toplanan atık yemekler, üniversite kampüsü içerisinde bulunan besleme noktalarında hayvana verildi. MTTB Yozgat İl Başkanı Muhammed Emin Yurdusever, ‘’Gösterilen ilgi ve alakadan dolayı oldukça memnunuz. Teşkilatlanma ve Yönetim Kurulumuzun onaylanmasının ardından başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Gençlerimize faydalı işler yapmaya devam edeceğiz. Kendi imkanlarımızla önümüzdeki günlerde Sertifikalı Proje ve Değerler Eğitimi Konulu Seminerler serimiz devam edecektir’’ dedi.