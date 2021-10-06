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Farkındalık etkinliği

Yozgat il genelinde, Dünya Hayvanları Koruma günü kapsamında eğitim kurumlarında da farkındalık etkinlikleri yapıldı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 00:23
Farkındalık etkinliği

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Yozgat İl Temsilcisi Ayşe Alan Akbaş, Dünya Hayvanları Koruma Gününde Yozgat merkez, Sorgun, Sarıkaya, Saraykent'te başta okullar olmak üzere birçok etkinlik yapıldığını söyledi. Akbaş, ‘’Böylesi geniş çaplı bir etkinlikte mama sponsorumuz Rasim Arıkan abimize, mama desteğinden dolayı Himmet Altuğ  beye, broşür desteğinden dolayı Rasim Doğan beye, yine her zaman yanımızda olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube şefimiz Metin Yıkılmaz  beye emekleri ve güzel yürekleri için çok teşekkür ederim. Yozgat'ta Buse Deniz, Elanur Boz, Sorgun'da bendeniz ve arkadaşlarım, Sarıkaya da Feyzullah Çelik hocam da etkinliklerde yer aldılar, emekleri için hepsine teşekkür ederim’’ dedi.

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