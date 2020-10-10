Farkındalık etkinliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘’Çocuğunuz okumayı öğrenirken zorlanıyorsa, okuma hızı düşükse, okurken kelimeleri değiştiriyor satır atlıyor satır ekliyorsa harf ve rakamları ters okuyorsa, sıralı ezber gerektiren konuları çarpım tablosu ritmik sayma yön takvim zaman konularında zorlanıyorsa Öğrenme Güçlüğü yaygın adıyla Disleksi olabilir’’ uyarısında bulundu. Neşeli, disleksinin bir hastalık olmadığına vurgu yaparak, normal yada normal üstü zekaya sahip bireylerde görülen nörolojik kökenli gelişimsel bir farklılık olduğunu anlattı. Neşeli, ‘’Üstelik dikkat eksikliği ve Hiperaktivite ile birlikte seyrettiği için durum daha da zor bir hal alabiliyor. Yapılan araştırmalar disleksinin görülme sıklığının her yüz çocuktan 10 unda olduğunu Akademik anlamda güçlük yaşayan çocukların ailelerinin bir an önce devlet hastaneleri ve üniversitelerin çocuk ve ergen psikiyatri servislerine başvurmaları gerekiyor. Farklı eğitim metotlarıyla öğrenen disleksili çocuklarda en önemli unsur tanı almada geç kalınmaması ve ivedilikle eğitime başlanmasıdır’’ diye konuştu. Kuruma bağlı birimlerde, farkındalık yaratmaya yönelik farklı etkinlikler ve çalışmalar yapıldı.