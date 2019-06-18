Farkındalık eğitimine devam

Çevre Konulu tabiat eğitimleri Orman Mühendisi Hasan Tezer tarafından verildi. Yozgat Merkez Ortaokulu öğrencilerinin ardından Yozgat Vali Yardımcıları Mehmet Öz ve Faruk Ekiz Tabiat Eğitim Merkezi’ni gezerek, bilgi aldı. Verilen eğitimlerin ardından Türkiye’nin ilk milli parkı çamlıkta gezilerek, doğal güzellikler, bitki örtüsü ve yaşayan canlılar konusunda park içerisinde görsel olarak bilgiler aktarıldı. Doğa Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen sunumda ise öğrencilere, ülkenin flora ve fauna zenginliği tanıtıldı. Biyokaçakçılığın büyük bir suç olduğunun da önemine değinildi.