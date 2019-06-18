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Farkındalık eğitimine devam

YOZGAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye’nin ilk milli parkı çamlıkta bulunan ‘Tabiat Eğitim Merkezi’nde öğrencilere yönelik doğa, tabiatı koruma, biyoçeşitlilik, milli park, koruma alanları gibi konularda eğitimlere devam edildi.

Farkındalık eğitimine devam

YOZGAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye’nin ilk milli parkı çamlıkta bulunan ‘Tabiat Eğitim Merkezi’nde öğrencilere yönelik doğa, tabiatı koruma, biyoçeşitlilik, milli park, koruma alanları gibi konularda eğitimlere devam edildi.

18 Haziran 2019 Salı 00:00
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Farkındalık eğitimine devam

Çevre Konulu tabiat eğitimleri Orman Mühendisi Hasan Tezer tarafından verildi. Yozgat Merkez Ortaokulu öğrencilerinin ardından Yozgat Vali Yardımcıları Mehmet Öz ve Faruk Ekiz Tabiat Eğitim Merkezi’ni gezerek, bilgi aldı. Verilen eğitimlerin ardından Türkiye’nin ilk milli parkı çamlıkta gezilerek, doğal güzellikler, bitki örtüsü ve yaşayan canlılar konusunda park içerisinde görsel olarak bilgiler aktarıldı. Doğa Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen sunumda ise öğrencilere, ülkenin flora ve fauna zenginliği tanıtıldı. Biyokaçakçılığın büyük bir suç olduğunun da önemine değinildi.

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